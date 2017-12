YENİ YILI KARŞILAMAYA HAZIR MISINIZ?

YAŞAM 4 saat önce Ezgi Şuekinci

En güzel otellerde, en ayrıcalıklı yeni yıl eğlencesini siz yaşayın!

Dolu dolu geçen 2017 yılını geride bırakmamıza çok kısa bir zaman kaldı. Yeni umutlarla ve dileklerle karşılamaya hazırlandığımız 2018’e siz nerede merhaba diyeceksiniz? Eğer aklınızda farklı ve heyecanlı bir şeyler organize etmek fikri yatıyorsa size bir kaç öneri verebiliriz.

Aileyle birlikte sıcacık bir evde yeni yılı kutlamak elbette paha biçilemez ancak başka alternatifler de mevcut. Birbirinden güzel manzaraya sahip oteller, sizi 2018’in gelişini kutlamaya davet ediyor. Özenerek hazırlanmış menüler, canlı müzik keyfi, yeni yılın ilk kahvaltısı gibi ayrıcalıklı deneyimleri yaşamak istiyorsanız, hazırladığımız listeye mutlaka göz atmalısınız!

Gloria Hotels & Resorts

Doğanın kusursuz güzelliğini, lüks ve konforla buluşturan Gloria Hotels&Resorts, her yıl olduğu gibi bu yıl da konukları için unutulmaz bir yılbaşı programı hazırlamış. Yeni yılı, Türk Pop Müziği’nin efsane ismi Erol Evgin’in büyülü sesi ve unutulmaz şarkıları ile karşılamak istiyorsanız Antalya’daki Gloria Hotels&Resorts sizi bekliyor olacak. Ayrıca Akdeniz mutfağının eşsiz tatlarından oluşan Gala Yemeği de geceye lezzet katacak. Detaylı bilgi için: http://www.gloria.com.tr

Wish More Hotel Istanbul

Wish More Hotel Istanbul, yeni yılı şölen tadında karşılamak isteyen misafirlerini benzersiz bir program ile ağırlamaya hazırlanıyor. İstanbul gece hayatının sevilen isimlerinden Rıza Cumhur Demir’e on kişilik orkestranın eşlik edeceği gecede, hem gözlere hem de damaklara hitap eden yılbaşı menüsü de 2018’e muhteşem bir başlangıç yapma fırsatı sunacak. Detaylı bilgi için: http: www.wishmore.com.tr

Hilton İstanbul Bosphorus

Hilton İstanbul Bosphorus, 2018 yılına eğlenceli bir başlangıç yapmak isteyenleri birbirinden farklı yılbaşı programları ile ağırlayacak. Aradığınız ister balo salonunda zarif bir kutlama, ister Boğaz manzarasına karşı ziyafet ya da Bollywood tarzı parti olsun; bu yılbaşı unutulmazlar arasındaki yerini alacak. Detaylı bilgi için: www.hilton.com.tr

Grand Hyatt İstanbul

Grand Hyatt İstanbul, 2018’e sevdikleriyle beraber keyifle girmek isteyenler için noel ve yılbaşı eğlencesi hazırlığında. Çocukları da unutmayan Grand Hyatt İstanbul, dünya mutfaklarından seçkilerle hazırladığı menülerinde 2018’e keyifli, eğlenceli ve lezzetli bir başlangıç sunuyor. Ayrıca, yılbaşı yemeğine Gas Brothers ve Utku Yurttaş, jazz, piano ve 70’lerden günümüze popüler müzikleri ile eşlik edecek. Detaylı bilgi için: https://www.hyatt.com/home

