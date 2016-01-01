W SECRET GARDEN AÇILDI

YEME-İÇME 7 saat önce Yunus Başaran

W İstanbul’un kendisi gibi ikonikleşmiş bahçesi W Secret Garden sezonu açtı.

W İstanbul aşıkları, korkmayın. W Lounge’da haftanın dört gecesi yapılan partiler W Secret Garden’a taşındı. Ekim ayından bu yana house müziğe doyurmaya ant içmiş W İstanbul’un bitmeyen enerjisini devralan W Secret Garden, şehir içindeki bilinmeyen konumuyla tam bir gizem merkezi haline geldi. W Secret Garden’da devam edecek olan #10SecretFridays etkinlik serisi 29 Haziran’da dünyaca ünlü DJ David Mayer ve Tunnelvisions ile başlayacak. Yaz boyu kabinde Alican, Orkun Bozdemir, Efe Kantel, Hemi, Doctor K ve Berk Büyükakın gibi birbirinden ünlü DJ’ler unutulmaz yaz akşamlarınızın mimarı olmaya hazırlanıyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN