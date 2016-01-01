ÜNLÜ ŞEFLER SİRHA İSTANBUL’DA BULUŞUYOR!

YEME-İÇME 16 saat önce Ezgi Şuekinci

Gastronomi sektörünün önde gelenleri ve yiyecek - içecek alanında yeni trendleri belirleyenler bir araya geliyor!

16-18 Kasım tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi, gastronomi sektörünün Sirha İstanbul fuarı kapsamındaki 5. buluşmasına ev sahipliği yapacak. Fuar, Türkiye’nin zengin lezzetlerini dünya mutfakları ile bütünleştirmeyi ve dünya mutfaklarındaki yenilikleri Türkiye’de sergilemeyi amaçlıyor. Ünlü şeflerin de katılım göstereceği fuarın ana teması ise trendler ve yiyecek-içecek sektöründeki moda olacak.

Türkiye’nin gastronomik anlamda gelişimi ve trendlere ayak uydurma başarısı her geçen gün artıyor. Konu ile ilgili konuşan Gastronomi uzmanı Osman Serim, yiyecek-içecek sektörünün tarih boyunca çeşitli trend ve modalara tabii olduğunun ve son yıllarda bu sürecin hızlanarak, yeni ürünlerin, sunum tarzlarının ve pişirme tekniklerinin ortaya çıktığının altını çiziyor.

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