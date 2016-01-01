TASARIM İMZALI MAKARNALAR

YEME-İÇME 20 saat önce Dilruba Karaköse

Dolce&Gabbana'dan değişik ve oldukça şaşırtıcı bir işbirliği...

İtalya, moda dünyasının başkentlerinden biri olarak tüm dünyada önemli bir yere sahipken, bu ünvanını mutfakta sergilediği beceriler takip ediyor desek pek yanılmış olmayız. Farklı lezzetler bir yana, pizza ve makarna denildiğinde işin ustası olarak birinciliği kimseye kaptırmıyorlar. Peki moda ve makarnanın bir araya nasıl gelebileceğini hiç düşündünüz mü? Muhtemelen hayır. Ancak Dolce&Gabbana bunu mümkün kılıyor.

İtalyan makarna markası olan Pastificio di Martino ile işbirliği yapan moda evi, sınırlı sayıda bir üretilen bir seriye imza atıyor. 15 Kasım’dan itibaren dimartinodolcegabbana.com’da ve belirli marketlerde satışa sunulacak dört farklı makarna paketleriyle birlikte tasarlanan önlüklerde yer alan küçük ama etkileyici bir detay bulunuyor. Dolce&Gabbana imzasıyla birlikte La Famiglia, La Pasta, L’Italia yazan bir etiket. Bunların anlamı ise Aile, makarna ve İtalya…

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE