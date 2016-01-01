STARBUCKS’IN MODERN ÇAYI

YEME-İÇME 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Starbucks ve Teavana ile Modern Çay Yolculuğu’na çıkmaya hazır olun!

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, yenilikçi tavrını menüsüne eklediği yeni ve modern bir çay ile perçinliyor. Amerika merkezli çay zinciri Teavana’yı bünyesine dahil eden Starbucks, misafirlerini “Modern Çay Yolculuğu”na çıkarmaya hazırlanıyor. Böylelikle, bitki çayı çeşitlerini keşfetmek ve günlük rutinine eklemek isteyen çay severlerin yeni durağı Starbucks oluyor!

Şubat ayı itibarıyla, dünyanın en çok çay tüketen ülkesi Türkiye’de de satışa sunulan Teavana markalı modern çaylar, misafirlerine eşsiz bir deneyim vadediyor. Kaliteli çay yapraklarıyla tamamen doğal olarak hazırlanan bu çaylar, farklı bitki ve meyve öz seçenekleriyle piramit keselerde sunuluyor. Ayrıca Starbucks, kahve bardaklarının üzerine yazdığı isimlerin yanına artık tarihleri de ekleyecek. Önümüzdeki günlerde Starbucks’a uğramayı ihmal etmeyin deriz!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ