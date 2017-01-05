İÇ ISITAN TATLAR

YEME-İÇME 2 gün önce

14 Şubat'a az bir zaman kala sevgilinize ne alacağınızı bilmiyorsanız çözüm Starbucks.

Bugün itibariyle Şubat ayına girmiş bulunuyoruz. Bununla birlikte bu ayı özel kılan şey ise tabii ki Sevgililer Günü. Sayılı zamanın kaldığı bu özel gün için hediye arayışına girdiyseniz ve klasik şeylerden biraz olsun uzaklaşmak istiyorsanız Starbucks isteğinizi yerine getirmeye hazır.

Sevgilinizin kahvesini yudumladığı her an sizi hatırlaması adına Starbucks’ın bu güne özel olarak tasarladığı, kırmızı ve pembenin en canlı tonlarının kalp desenleriyle süslendiği fincan ve termoslar, unutulmaz bir hediye olmaya aday. Şubat ayı boyunca içinizi ısıtacak eşsiz tadıyla Caffe Verona ve aşkın sembolü kalp şeklinde hazırlanan Kalp Kalbe kek ise siz ve sevgiliniz gibi mükemmel bir ikili oluşturuyor.