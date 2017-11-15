SANATSEVERLERİN YENİ MEKANI

YEME-İÇME 8 saat önce Cemre Bosnalı

Zorlu Performans Merkezi’ne etkinlik günlerinin keyfini ikiye katlayacak bir restoran açıldı.

Sanatseverlerin buluşma noktası Zorlu Performans Sanatlar Merkezi’inde tek eksik, etkinlik öncesinde veya sonrasında müzik eşliğinde yemek yiyip kokteyl içebileceğiniz bir mekan olmamasıydı. Ancak yeni açılan Cheers, bu eksikliği tamamen kapatmış durumda. Etkinliklerin önce veya sonrasında müzik dinlemek, yemek yemek ve kokteyl içmek isteyenler için son derece ideal! PSM’nin zemin katında yer alan mekan lounge, bar ve yemek için farklı oturma düzenleri sunan restoran özellikle geniş ve estetik barıyla ön planda. Cheers’a girdiğiniz anda bronz, koyu kahverengi ve bej tonlarının hakim olduğu şık ve samimi bir atmosfer sizi karşılıyor. Asıl hedefi ise farklı müzik türleriyle her yaştan ve zevkten ziyaretçileri bir araya getirmek. Restoranın menüsünde falafel, taco, arancinisi, sashimi ve muska böreği gibi çeşitli dünya tatları sunuluyor. Ancak bizim favorimiz mekana özel kokteyller ve bar food seçenekleri.

YAZI CEMRE BOSNALI