SAĞLIKLI MENÜ

YEME-İÇME 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Divan Otelleri’nden sağlıklı dolu özel menü; Gününü Güçlendir!

Türkiye’nin en prestijli otellerinden biri olan Divan Otelleri, misafirlerini sevindirecek bir adım attı. Divan İstanbul, Divan Suites İstanbul G-Plus, Divan Ankara, Divan Express Eskişehir, Divan Mersin ve Divan Erbil, şubat ayında “Gününü Güçlendir” menüsüyle, sağlıklı beslenmek konusunda özenli davranan misafirleri için vejetaryen ve glütensiz lezzetler sunuyor. Divan şeflerinin yaratıcı dokunuşlarıyla hazırlanan menü, başlangıçtan tatlıya kadar süren eşsiz bir yolculuk vadediyor. Patio Kasesi, Kinoa Salatası, Glutensiz Makarna, Buffalo Mozeralla Kasesi, Fırında Feta Peyniri, Kepekli Pizza ve daha fazlası Gününü Güçlendir menüsünde lezzet tutkunlarını bekliyor. Ayrıca menüde, tatlıdan vazgeçemeyenler için Vanilyalı Soya Sütlü Panna Cotta’dan chia dondurma ile servis edilen Pancarlı Portakallı Jöle’ya kadar birçok seçenek de bulunuyor.

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