RAMAZAN COŞKUSU SOFRALARDA

YEME-İÇME 4 saat önce Dilruba Karaköse

Five O'Clock Kitchen, zengin iftar menüsüyle lezzetli bir iftar keyfi yaşatıyor.

Ramazan’ın gelişiyle birlikte, paylaşma esası üzerine kurulu olan görkemli sofralar fazlasıyla önemli bir hal alıyor. Birbirinden lezzetli yemeklere sahip zengin menüsüyle Five O’Clock Kitchen’da bu geleneğe ortak oluyor. Her şeyiyle düşünülmüş zengin iftariyeliklerle birlikte lokasyon olarak Kavacık’ta büyük bir alana kurulan Five O’Clock Kitchen, Anadolu’nun yöresel lezzetlerine de kendi yorumunu katıyor. Yemeklerinin yanı sıra açık büfe şeklinde sunulan zengin tatlıları, meyve, komposto ve şerbet çeşitleriyle birlikte sunduğu iftar menüsü, 5 yıldızlı bir otelin sunacağı lezzetleri aratmayacak nitelikte.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE