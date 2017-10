PAZAR KAÇAMAĞI

YEME-İÇME 7 saat önce Dilruba Karaköse

Zengin menüsüyle The Ritz Carlton Brunch keyfi başlıyor!

İş, okul, toplantı derken gün içinde kendimize vakit ayırmaya hatta zaman zaman kahvaltı etmeye bile vakit bulamıyoruz. Durum böyle olunca pazar günü kahvaltıları daha keyifli ve anlamlı hale geliyor ister istemez. Küçük bir kaçamak yapıp, farklı bir atmosferde lezzet şöleni yaşamak niyetindeyseniz The Ritz-Carlton, Atelier Real Food’da, zengin menüsüyle her kişinin damak zevkine hitap eden “The Ritz-Carlton Brunch” keyfini misafirlerine sunuyor. 5 Kasım itibariyle başlayacak olan ve 11:30-15:00 saatleri arasında birbirinden değişik tatlara ev sahipliği yapacak olan The Ritz-Carlton Brunch zengin menüsünün yanı sıra piyano dinletisi ve boğaz manzarası eşliğinde daha da renklenecek.

