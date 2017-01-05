MASAL DÜNYASINA GİRİŞ

YEME-İÇME 6 saat önce

Masalsı bir dünyaya giden yolda tek eksiğimiz, yine masalsı bir içecek

Masalsı, ütopik ya da fütüristik diye tanımlasak daha doğru olan, bazılarının henüz ülkemize ulaşmamış, yiyecekler ve içecekler mevcut. Mesela dünyaca ünlü tavuk lezzetinin yaratıcısı KFC’nin Double Down’ı. Kendisi hamburger ekmeklerinin yerine tavuk parçaları barındıran, bol proteinli bir yiyecek. Diğer bir örnek ise henüz Türkiye’de şubesi olmayan dünyanın en ünlü taco markası Taco Bell’in Doritos ile işbirliğine gittiği Doritos Locos Taco’su. Gerçi Doritos’un en çok tercih edilen lezzetlerinin versiyonları da var. Son olarak vereceğimiz örneklerden ise, ülkemizde de örnekleri olan Pizza Hut’ın sosis kenarlı pizzası sayılabilir. Şimdi ise size hepsinden daha unutulmaz bir içecek karşımızda. Tüm gizemiyle efsanelere konu olan, çoğumuzun hikayelerini bildiğimiz Unicorn’u çıkış noktası olarak alınmış bir içecek.

Geçtiğimiz haftalar içinde, özellikle birçok Amerikalı blogger’ın ve ünlünün Instagram hesaplarında denk geldiğimiz, Starbucks’ın renkli içeceği Unicorn Frappuccino saydığımız o kadar yiyeceğin içinden “keşke buraya da gelse” diyeceğiniz nadir parçalardan olacak. Dünyanın en renkli şeyini içiyor olmak hepinize neşe katacak gibi görünüyor. Sadece kısıtlı bir süre satışta olduu öğrendiğimiz Unicorn Frappuccino, tatlı, meyvemsi ve ekşi aromasıyla, adeta görüntüsü kadar da cezbedici olduğunu kanıtlıyor. Kremşanti üzerine serpiştirilmiş mavi ve pembe peri tozumsu dekor şekerleri sizce de muhteşem durmuyor mu? Starbucks’tan küçük bir tavsiye ile yazıyı sonlandıralım. İçeceğin yeterince büyülü görünmediğini düşünüyorsanız çalkalayın.

YAZI YUNUS BAŞARAN