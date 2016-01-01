KİŞİSEL BESLENME DENEYİMİ

YEME-İÇME 6 saat önce Dilruba Karaköse

Meal Box'ın hem sağlıklı hem de lezzetli menüleri, yaza formda girmek için birebir.

Gün içerisinde ne yiyeceğimize karar vermek bazen fazlasıyla zor olabiliyor. Üstelik işin içine sağlıklı olma kriteri de ekleniyorsa, uzun süren bir düşünme süreci bizi bekliyor demektir. Türkiye’nin FoodTech alanında öncü girişimi Meal Box ise taze, sağlıklı ve lezzetli menülerini farklı yaşam tarzlarına en ideal öğünleri sunacak şekilde genişletiyor. Formda bir yaz geçirmek için de zemin hazırlayan vegan, protein, glütensiz ve şeker ilavesiz olmak üzere dört farklı paket ile zenginleşen Meal Box Özel Beslenme menülerinin her biri üç ana ve iki ara öğünden oluşuyor. Bu sayede de daha kişisel bir beslenme deneyimi yaşama fırsatı sunulmuş oluyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE