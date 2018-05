İFTARA DAVETLİSİNİZ

YEME-İÇME 2 gün önce Dilara Yilmaz

Ramazan Ayı’nda iftarlarınızı lezzetli yemekler ve eşsiz manzaralar eşliğinde yapmaya ne dersiniz?

On bir ayın sultanı Ramazan Ayı’nın gelişiyle herkesi bir iftar telaşı sardı. İş çıkışı iftarınızı lezzetli yemeklerle açarak kendinizi ödüllendirmek isterseniz size önerilerimiz var. Yetenekli şefleri, zengin menüleri ve mükemmel manzaraları olan restoranları sizin için derledik.

Swissôtel The Bosphorus, Cafe Swiss

Muhteşem boğaz manzaralı terasıyla Cafe Swiss, Türkiye’nin dört bir yanından gelen lezzetlerle hazırlanan zengin Ramazan menüsü, farklı Ramazan eğlence alternatifleriyle Ramazan keyfini tam anlamıyla yaşatacak bir program sunuyor.

Marriott Hotel Şişli

Geleneksel iftar sofraları ve Ramazan’a özel birbirinden lezzetli tatlarla İstanbul Marriott Hotel Şişli müthiş bir iftar ziyafeti sunuyor. Ramazan ayı boyunca da yapılan iftarlardan kişi başı 3 TL, görme engelliler için hizmet veren Rehber Köpekler Derneği’ne bağış yapılarak katkı sağlanıyor.

Wish More Hotel

On bir ayın sultanına özel hazırladığı açık büfe ve set menü seçenekleri ile Wish More Hotel, misafirlerine unutulmaz bir iftar deneyimi yaşatacak. Bu özel aya yönelik hazırladığı 5 farklı menü seçeneği ile lezzet tutkunlarını bekliyor.

Çırağan Palace Kempinski

İftar yemeklerini prestijli bir ortamda yemek isteyenler için Çırağan Palace Kempinski İstanbul, benzersiz etkinlik alanları ve tüm ihtişamıyla en ideal seçenek oluyor. Tuğra ve Laledan Restoranlarında hem Türk hem dünya mutfaklarından lezzetlerle Ramazan ayı boyunca vazgeçilmez bir durak olacak.

Fairmont Quasar, Stations

İftar sofralarında çeşitlilik seven ve bu özel dönemi açık büfenin birbirinden farklı lezzetleriyle taçlandırmak isteyenler Stations’ı tercih edebilir. Lezzetli açık büfenin yanında akşamınızı güzelleştirecek enstrümantal Türk müziği ile hoş bir iftar geçirmenizi sağlayacak.

Le Meridien Istanbul Etiler

Le Meridien Istanbul Etiler, Türk mutfağının geleneksel tatları ile evrensel lezzetleri dengeyle buluşturan menüsüyle Ramazan’ı karşılamaya hazır. Açık büfe ve à la carte seçeneklerinin bulunduğu restoranda misafirlerinin tatlarını damaklarında bıraktıracak.

Hilton İstanbul Bosphorus

Hilton İstanbul Bosphorus, açık büfe iftar yemeği ve hem Boğaz hem bahçe manzaralı Veranda Terrace’da servis ettiği iftar set menüsü ile misafirlerini ağırlayacak. Türk ve Osmanlı yemeklerinden oluşan Ramazan sofraları, her zaman olduğu gibi bu sene de unutulmazlar arasındaki yerini alacak.

Divan Pastaneleri

Sahur ve iftarın olmazsa olmazı tatlılar için Divan Pastaneleri imdadınıza yetişiyor. Herkesin beğenisini kazanan Rokoko ve Ramazan ayının simge tatlılarından Güllaç ile sahur ve iftar sofralarına misafir oluyor.

