HE, SHE, WE ÜÇLEMESİ

YEME-İÇME 10 saat önce Ezgi Şuekinci

TEN GIN BAR’ın eşsiz tatları ile tanışın!

İstanbul’un en cazibeli semtlerinden Nişantaşı’nda bulunan lezzet durağı Frankie İstanbul, şehir manzaralı terası ve hafızalara kazınan lezzetli sunumlarıyla, eşsiz deneyimler vadediyor. Frenkie İstanbul, geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve Türkiye’nin ilk gerçek gin barı olma özelliği taşıyan TEN GIN BAR’da, 2018’e özel yepyeni lezzetleri misafirleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Frenkie İstanbul, taze greyfurt ve papatya çayının kusursuz bir şekilde bütünleştiği “HE”, orman meyveleri ve kuşburnu çayının taze kokusunun hssedildiği “SHE” ve Bodrum Satsuma’sı ile salatalığın damaklarda aromatik tatlar bıraktığı “WE” üçlemesiyle, bu sene de misafirlerini mest edecek. Ayrıca, Frankie İstanbul’un dönemsel olarak değişiklik gösteren, ödüllü ve ev yapımı artizan toniklerle hazırlanan özel cin&tonik karışımları da 2018’in zengin menüsünde yerini alıyor.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ