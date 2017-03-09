FLORAL PASTA TASARIMLARI YAPAN 7 INSTAGRAM HESABI

YEME-İÇME 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Harika tasarımlarıyla buram buram yaratıcılık kokan bu pastaları yemeye kıyamayacaksınız!

Çikolataların, keklerin, şekerlemelerin ve kremaların hayal gücüyle bir araya gelmesiyle lezzetli, şık ve bir o kadar da göz kamaştırıcı tasarımlar ortaya çıkıyor. Son yıllarda, şeker hamurunun yaygınlaşmasıyla artan pasta tasarımları, yemeye kıyılamayacak cinsten. İnce ince işlenmiş figürlerle süslenen lezzet harikası kekler ve kremalar, adeta yaratıcılığın şekil bulmuş hali gibi.

Kişiye özel olarak hazırlanan tasarım pastalar, doğum günlerinin, nişanların, düğünlerin ya da terfi kutlamaları gibi aktivitelerin de baş kahramanı oluyor. Tasarım ve şık denilince gözlerimizin önüne elbette ki çiçekler geliyor. Pasta tasarımlarında da sık sık kullanılan çiçek figürleri, sofistike görünümleriyle pastaları da stil sahibi yapıyor. “Bu pastalara nasıl ulaşırız?” dediğinizi duyar gibiyiz. Biz size söyleyelim; Instagram’da stil sahibi kadınlar için en stil pastaları hazırlayan “cake bakery” hesapları var! Detaylar ise aşağıda!

Bana Bir Pasta Yap

Pastalarını özel kutlamalarınıza eşlik etmek üzere özenle ve titizlikle hazırlayan Bana Bir Pasta Yap’ın atölyesi Ankara’da bulunuyor.

Lezzet Siparişi

İstanbul Maltepe’de hizmet veren Lezzet Siparişi, en güzel anlarınıza lezzet katıyor.

I Caked

Hayalinizdeki pastayı tasarlama imkanı sunan I caked’in, Ankara ve İstanbul’da pastane şubeleri bulunuyor.

Vanilla Rococo

Babyshower, doğum günü, düğün nişan gibi özel günleriniz için Vanilla Rococo’ya uğrayabilir, kendi tasarım pastalarınızın siparişini verebilirsiniz.

Canella Bakery

Canella Bakery, pastanın yanı sıra hazırladığı çeşit çeşit cupcakeler, çörekler, börekler, tatlı ve tuzlu seçenekleriyle, ev ve iş davetleri için özel ikramlıklar da sunuyor.

Cake Lovers İstanbul

Ürettikleri her pastanın ayrı bir hikayesi olduğunu düşünen Cake Lovers, İstanbul Çekmeköy’de konumlanıyor.

#butikpasta #pastatasarım #cakeloversistanbul #cakelovers #çiçekkutusu #çiçekkutusupasta #doğumgünüpastastası Cake Lovers (@cakeloversistanbul)’in paylaştığı bir gönderi ( 9 Ağu 2017, 12:02 PDT )

Bi Tatlı Şeyler

Jale ve Hale isimli iki kız kardeşin pastacılık serüveninin bir parçası olan Bi Tatlı Şeyler, en güzel tasarımlarıyla, en özel anlarınıza eşlik ediyor.

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ