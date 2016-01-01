EN TATLI YILBAŞI LEZZETLERİ

YEME-İÇME 1 gün önce Ezgi Şuekinci

Yılbaşı sofralarınızı yeni yıl temalı tatlı sunumlarıyla renklendirmeye ne dersiniz?

Şu sıralar, hem 2018 yılını karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz hem de hazırlıklarımızı tamamlamaya uğraşıyoruz. Haliyle, yeni yıl akşamında nasıl bir sofra konsepti yapsam, hangi tatlıları ve yemekleri hazırlasam gibi sorular da kafalarımızı kurcalıyor. Yılbaşı denilince akla ilk gelenler elbette noel babalar, çam ağaçları, geyikler, kardan adamlar ve 2018’in rengi kırmızı oluyor. Siz de yılbaşını ifade eden bu simgeleri kullanarak, birbirinden lezzetli tatlılar hazırlayabilir ve yeni yılın ruhunu kolaylıkla sofralarınıza taşıyabilirsiniz. İhtiyacınız olan sadece biraz yaratıcılık ancak hayal gücünüzü kullanmayı da ihmal etmemelisiniz. ALL ekibi olarak sizlere ilham kaynağı olabileceğini düşündüğümüz görselleri derledik. Dilerseniz ilham kaynağı deposu niteliğindeki galerimize de göz atabilirsiniz!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ