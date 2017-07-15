DOĞADAN MUTFAĞA

YEME-İÇME 16 saat önce

Gerçek yemeğin yeni adresi The Ritz-Carlton İstanbul Atelier Real Food...

Günümüzde kaliteli olduğu kadar taze ve doğal besinler tüketebilmek oldukça zor bir hale gelmiş durumda. Organik mi değil mi tartışmalarına maruz kalan sebze ve meyvelerin nerelerden ve nasıl işlemlerden geçerek sofralarımıza geldiğini bilmek bir noktada imkansız olduğundan işimiz bir hayli zor.

Restaurantlarda da durum pek farklı olmasa da, kullanılan ürünlerin taze, günlük ve doğal olmasına dikkat eden Atelier Real Food, birçok mekanın arasından bu özelliğiyle ustaca sıyrılıyor. Lezzet tutkunlarının müdavimi olacağı ‘doğadan masaya’ anlayışıyla misafirlerine hizmet veren The Ritz-Carlton İstanbul Atelier Real Food Restaurant’ın odak noktası görüntüde sade, ürüne saygı duyularak pişirilmiş yemekler. Sezonsal ürünleri kullanmayı amaçladıkları için menüde sezonsal değişiklikler yaparak da farklı tatlarla menüsünü çeşitlendiriyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE