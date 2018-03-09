CUMA AKŞAMLARININ YENİ ADRESİ

YEME-İÇME 3 saat önce Dilruba Karaköse

Nabu Karaköy'de Cuma akşamları sahne alan Güntaç Özdemir kulakların pasını siliyor!

Yoğun ve yorucu bir haftanın yükünü biraz olsun üzerimizden atmak hepimizin hakkı. Haliyle bunun en güzel yolu Cuma akşamları iş çıkışı biraz kafa dağıtmak. Bu programın en kilit noktası ise seçilecek mekan. Son dönemde oldukça popüler hale gelen Karaköy’de yer alan Nabu, 30 odalı butik oteli, şef Matteo Bertuletti’nin önderliğinde leziz tatlar sunan Nabu Italian Gastropub restoranı, benzersiz kokteylleri, eğlenceli partileri ile ünlü barıyla fark yaratmaya devam ediyor. Tüm bunların yanında İstanbul gece hayatının ve canlı performansların sevilen ismi Güntaç Özdemir, her Cuma Nabu Karaköy sahnesinde şehrin ritmine yön veriyor. Sahnedeki pozitif enerjisi, sevilen şarkılara kattığı özgün yorumlarıyla birlikte, kaliteli ve eğlenceli bir akşamı müzikle taçlandırıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE