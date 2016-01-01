CARGO COFFEE CO. AÇILDI

YEME-İÇME 12 saat önce Yunus Başaran

3. nesil kahve kültürünün benimsendiği şu günlerde, yeni bir mekan önerimiz sırada: Cargo Coffee Co. .

İncelikle ve zekice dekore edilmiş, minik dokunuşlarıyla standart kahve dükkanlarından daha ötede yer alan eşsiz mekanlar hep ilgi alanımızda olmuştur. Ülkemizde de hızla yükselen üçüncü nesil kahve dükkanları samimi ve sıcak ortamı, alternatifli kahve demleme yöntemi gibi artılarıyla oldukça revaçta. Şehrin göbeğinde yer alan mekanların sayısının artması hepimizi sevindiriyor. Ama sakin yerler unutuluyor gibi…

Hayır unutulmuyor. Anadolu yakasının yükselen yıldızı Bulvar 216 AVM, şu anda birçok markanın gözünü diktiği lokasyonların başında geliyor. Sosyal medyanın önde gelen Influencer’larından biri olan Gamze Biran’ın desteğiyle ve kurucu ortaklığıyla açılan bir mekan önerimiz ise ilk şubesini Bulvar 216 AVM’de açtı ve biz çok sevindik.

Cargo Coffee Co., içinde bulunan konteynır görünümlü barı, duvardaki kahve bitkisi grafitisi, salıncakları gözünüze ilk çarpan detaylar arasında. Chemex, V60 ve Aeropress kahve demleme metodları ile farklılık yaratan Cargo Coffee Co.’nun kurucusu Hakan Yenigün’ün “Yurtdışında örneklerini sıkça gördüğümüz yeni nesil kahvecilerin modern bir yorumunu tasarlamak istedim. Ataşehir’de insanların hem kendini evinde hissettiği hem de farklı coğrafyalardan kahveler denediği şık ve rahat bir ortam yarattık.” sözleri ile mekanının enerjisine ve amacına oldukça güvendiğini gösteriyor.

Yolunuz Batı Ataşehir’de bulunan Bulvar 216 AVM’den geçerse Cargo Coffee Co.’ya mutlaka uğrayın deriz…

YAZI YUNUS BAŞARAN