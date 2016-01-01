BOCUSE D’OR’DA BİR TÜRK ŞEF

YEME-İÇME 2 saat önce Yunus Başaran

Dünyanın en prestijli şef yarışması olan Bocuse d'Or, 11-12 Haziran tarihleri arasında Avrupa Elemeleri, İtalya’nın Torino kentinde gerçekleşecek.

Bu elemelerde Ülkemizi Metro Türkiye ana sponsorluğunda ve ürün sponsorluğunda Şef Mutlu Şevket Yılmaz ve ekibi temsil edecek.

Dünyanın en iyi 20 şefinin tekniklerinin ve yaratıcılık hünerlerinin sergileneceği Bocuse d’Or’un Avrupa elemesinde dereceye giren ilk 10 şef, dünyanın en prestijli gastronomi fuarı Sirha kapsamında gerçekleşecek olan Bocuse d’Or Dünya Finalleri’nde yarışma hakkını kazanacak.

Geçtiğimiz yıl, HORECA (Hotel, Restaurant, Cafe) sektörünün en önemli buluşması olarak anılan Sirha İstanbul Fuarı kapsamında düzenlenen Bocuse d’Or ülke elemelerinde birinciliği alan Şef Mutlu Şevket Yılmaz, Avrupa finallerinde ilk 10’a girdiği takdirde, 2019 yılında Sirha Lyon esnasında düzenlenecek olan Bocuse d’Or dünya finallerine ilk Türk olarak gitmeye hak kazanacak.

Metro Türkiye Ana Sponsorluğu ve Ürün Sponsorluğunda, Sirha İstanbul ve Bocuse d’Or Türkiye Akademi’nin de katkılarıyla Türkiye’yi uluslararası platformda temsil edecek Şef Mutlu Şevket Yılmaz ve ekibine başarılar dileriz.

YAZI YUNUS BAŞARAN