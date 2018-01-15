YEME-İÇME Yunus Başaran
BETA TEA’DEN SOĞUK GÜNLERE SICAK KARŞILAMA
Soğuk kış günlerinde tek ihtiyacınız olan sıcak bir çay ve battaniye değil mi?
Sevgililer günü de yaklaşırken aşk dolu kış çaylarıyla hayatımıza almaya hazırlandığımız bu eğlenceli paketlerin sahibi Beta Tea…
Hediyelik çay kategorisini sektöre kazandıran Beta Tea, Sevgiller Günü’ne özel olarak çıkardığı bu koleksiyon hem sunumuyla hem de lezzetiyle kışa damgasını vuracak. Siyah çaylardan yeşil çaya, dünya çaylarından bitki çaylarına kadar oldukça geniş ürün yelpazesiyle hayatımıza giren Beta Tea, paketlerinde de yenilikçi tavrını ortaya koyuyor. Müzikli kutular sizi oldukça şaşırtacak.
YAZI YUNUS BAŞARAN