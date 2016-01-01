BENİM MAGNUM’UM

YEME-İÇME 19 saat önce Yunus Başaran

İstanbul'u sallayan, herkesin kendi seçeneğini yaratmasına fırsat veren Magnum Store'un en yenisi, Ege'nin incisi Alaçatı'nda misafirlerine kapılarını açtı.

Alaçatı’nın yerel mimarisi ile uyumlu bir şekilde tasarlanan Magnum Store, haz tutkunlarına yeni seçenekler sunuyor. Enfes Magnum dondurmasını, beyaz, sütlü veya bitter çikolata ile kapladıktan sonra kendi favori içeriğinizi ekleyerek kişiselleştiriyorsunuz. Magnum bar’da yer alan antep fıstığı, krokan ve badem gibi klasik süslemeler dışında, altın inciler, oreo, browni ve tarçınlı kurabiye gibi 24 çeşit süsleme seçeneği sizleri bekliyor.

Bu sezon yeni slogan ile bizleri selamlayan Magnum, “Benim Magnum’um” konseptini, menüde sunulan sıcak ve soğuk kahve alternatifleri ile keyifli bahçesinde hazzı ciddiye alanlara sunuyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN