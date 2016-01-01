BAĞDAT CADDESİ’NE YENİ SOLUK

YEME-İÇME 10 saat önce Cemre Bosnalı

İstanbul Anadolu Yakası’nın göz bebeği Bağdat Caddesi’nde artık çok farklı bir konseptte restaurant bulunuyor. Farklı tatlar denemeyi sevenlerin vazgeçilmezi olmaya aday!

Snob Street Food, ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Mr. Meat, Ali Ocakbaşı gibi markaların sahibi Okan Akkaş’ın girişimiyle, fine dining anlayışını sokak lezzetlerine uygulamayı hedefleyerek Caddebostan’da açıldı. #letitsnob sloganı ile Bağdat Caddesi’nde hizmet veren restaurantın bizce en can alıcı noktası dürüm, burger gibi sokak lezzetlerinin, humus, muhammara gibi geleneksel tatlarla birleşmesi.

Restaurantın menüsünde geleneksel değerlerin farklı yorumlarına ek olarak sokak lezzetlerinden şaşlık, sucuk, tavuk, kuzu eti içeren dürümler, brioche ekmeği ve dana antrikottan çekilme köfte ile hazırlanan burger gibi yemekler bulunuyor. Açılmasından önce uzun bir araştırma ve geliştirme sürecinden geçen Snob Street Food’un amacı, sağlıklı ve kaliteli yemekleri en hızlı şekilde misafirlerine sunmak. Bu doğrultuda da MSA ekolünden gelen, kariyerinde Sekiz İstanbul, Neolokal, Soho House gibi köşe taşları bulunan yetenekli şef Yusuf Özyürek’i gastronomi severlerle buluşturuyor. Farklı ve lezzetli yemek deneyimi yaşamak isteyenler için son derece ideal. Biz çok sevdik!

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI