SONBAHARIN YÜKSELEN 6 GELİNLİK MODELİ

WEDDING 17 saat önce Ezgi Şuekinci

2017 yılında karşımıza çıkan gelinlik tasarımları, öncekilere göre daha cesaretli ve yenilikçi!

Modernizmin izlerini taşıyan 2017 model gelinliklerde değişimin, aykırılığın ve yenilenmenin hayli fazla olduğunu görüyoruz. Elie Saab, Lela Rose, Carolina Herrera, Viktor & Rolf, Jenny Packham, Marchesa, Naeem Khan ve Monique Lhuillier gibi tasarımcıların elinden çıkan modelleri sizler için derledik. Detaylar yazıda!

Transparan ve dantelli modeller

Tülün ağırlıklı olarak işlendiği transparan tasarımlar ve dantelli modeller sonbaharın en çok tercih edilen gelinlikleri olacak.

Gösterişten uzak ama oldukça şık ve modern görünümlü gelinlikler de son zamanların akımı minimalizmden nasibini almış gibi görünüyor.

Romantik olmayı sevenler için tasarlanmış çiçek işlemeli modeller bu sonbaharda sıkça karşımıza çıkacak.

Özgür ve farklı olmayı sevenler için hazırlanan ve bir kaç sezondur koleksiyonlarda sıkça yer verilen kısa etekli gelinlikler, 2017 sonbaharının da trendi olacak.

Gelinlik denilince aklınıza sadece beyaz renk gelmesin. Tasarımcılar, pastel tonların ağırlıkta olduğu gelinlik modellerini hazırladılar bile.

Aykırı olmayı ve fark yaratmayı sevenler için en doğru adres pantolonlu gelinlikler. Oldukça sıradışı ve modern izler taşıyan modeller de bu sonbahar çok tercih edilecek. Bizden demesi!

EZGİ ŞUEKİNCİ