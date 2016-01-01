OLEG CASSINI’DEN PERİ MASALI

WEDDING 44 dakika önce Dilara Yilmaz

Ünlü gelinlik markası Oleg Cassini, Viola Chan koleksiyonuyla saray düğünlerini onurlandırıyor.

Yarım asırdır genç kızların hayallerini süsleyen Amerikan gelinlik markası Oleg Cassini, kreatif direktörü Viola Chen ile oluşturdukları Viola Chan Premium markasının İlkbahar-Yaz koleksiyonunu Çırağan Sarayı’nda dün gerçekleştirdiği defile ile modaseverler ile buluşturdu. Gelinlik ve gece elbiselerinin bulunduğu 35 parçalık koleksiyonda romantik ve maksimal kalıplar ön plandaydı. Modern çağ masallarını andıran defile de alışılagelmişin aksine kırmızı, şampanya, uçuk pembe ve mavi tonları geniş yer buldu. Saray düğünlerine gönderme yapan koleksiyon, zamansız tasarım anlayışının trendlerle buluşmasıyla adeta sanat eseri gibi ince detaylarla hazırlandı. Beş binin üzerinde boncuk, pul ve kristalin 40 saatten fazla sürede işlendiği gelinlikler ve gece elbiselerinde üç boyutlu çiçekler, asimetrik kesim tüylü kumaşlar, boncuk işlemeler, transparan yaka detayları ve saçlarda kullanılan aksesuarlar ile gelinler kendilerini o özel gecelerinde günümüz prensesi gibi hissedecekler.

YAZI DİLARA YILMAZ