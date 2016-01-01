KRALİYET DÜĞÜNE DAİR MERAK EDİLENLER

WEDDING 23 saat önce allmagazine

Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet düğününden çok özel kareler...

Suits’in sevilen oyuncusu Meghan Markle ile Prens Harry’nin heyecanla beklenen kraliyet düğünü bugün (19 Mayıs) İngiltere saatiyle saat 14:00’te Windsor Şatosu’ndaki St. George Kilisesi’nde 600 kişinin katıldığı şaşaalı bir törenle gerçekleşti.

Düğün için Clare Waight Keller imzalı Givenchytasarımı bir gelinlik ile Mary Diamond Bandeau imzalı bir taçtan yana tercih yaparken genç oyuncu mihraba adı çeşitli sansasyona karşı babasının aksine Prens Charles ile birlikte yürüdü. Cambridge Dükü Prens William, kardeşinin sağdıcı olurken Markle’a ise Cambridge Düşesi Kate Middleton ile birlikte küçük gelin ve damatların yer aldığı bir kortej eşlik etti. Evlenmeleriyle birlikte Sussez Dük ve Düşesi unvanını alan ikilinin düğününde Amerikalı piskopos Michael Curry’nin “Aşkın gücünü keşfetmeliyiz, özellikle de kurtarıcı gücünü. Bunu başardığımız zaman bu eski dünyaya daha yeni bir dünya haline getirebileceğiz. Aşk bunun tek yolu. Aşkın gücünü göz ardı etmeme ve aşırı sentimentalize etmemeliyiz. Aşkta güç var.” sözleriyle gerçekleştirdiği konuşma büyük ses getirirken Meghan Markle ile Prens Harry’nin düğün için tercih ettiği şarkı ise Ben E. King’in ‘Stand By Me’ şarkısı oldu. Karen Gibson ile The Kingdom Korosu’nun seslendiği şarkı esnasında ikilinin aşk dolu bakışları herkesi etkisi altına aldı.

Tüm dünyanın büyük bir dikkatle izlediği düğünde Meghan Markle ile Prens Harry birçok kraliyet kuralını da yıkarak dikkatleri üstüne çekti. Genç oyuncu yeminini ederken “Eşime itaat edeceğim” cümlesini dile getirmezken Prens Harry kraliyet tarihinde ilk kez alyans takan isim oldu. Sussex Dükü platin bir alyanstan yana tercih yaparken Düşesi’ninki ise Welsh altınından oluşuyor. Annesinin “Sadece kalbinin söylediğini yap” sözünden ilham alarak tüm eleştirilere rağmen Meghan Markle ile evlenen Prens Harry’nin bu aşk hikayesi yüzyılın peri masalı olarak anılmaya başladı bile. İkilinin mutluluğunun ömür boyu sürmesi dileğiyle…

FOTOĞRAFLAR: GETTY IMAGES TÜRKİYE