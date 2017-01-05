KATE MIDDLETON’IN MUTLU GÜNÜ

WEDDING 23 saat önce

İngiltere'deki görkemli düğün, günün en şık hareketi oldu.

Kate Middleton’ın kendisi kadar güzel kardeşi Pippa Middleton, bugün gerçekleşen görkemli bir törenle nişanlısı James Matthews ile dünya evine girdi. Pippa Middleton, düğün hazırlığı için Londra’daki Grace Belgravia isimli spor klübünde bulunan, düğün hazırlıkları için sıkı bir programa sahip Bridal Membership’e üye olmuştu. Düğün, Kate Middleton’ın ailesinin yaşadığı Berkshire’daki evlerinin yakınında bulunan St. Mark’s Kilisesi’nde gerçekleşti. Programa göre konuklar, daha sonra Carole ve Michael Middleton’ın Buckleberry’deki evinde ağırlanacaklar. Düğünde Kate Middleton, Kraliyet kuralları gereği nedime olarak yer alamayacağı zaten biliniyordu. Prens George ve Prenses Charlotte’nin düğünde çiçek taşıması oldukça sempatik karşılandı. Güzel gelinin gelinliği, Giles Deacon tarafından özenle tasarlanırken, düğün ayakkabıları ise Manolo Blahnik’ti. Düğünde dışarıdan hiçbir fotoğrafçının bulunmaması, diğer beklenen haberdi. Kate Middleton ve Prens William’ın özel fotoğrafçısı Millie Pilkington, düğün fotoğrafçısı olarak yer aldı.

YAZI YUNUS BAŞARAN