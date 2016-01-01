BEYAZ RÜYA: GELİNLİK

WEDDING 20 saat önce Elif Sekban

Evlilik bahane, gelinlik şahane!

Her genç kızın rüyası olduğunu bilmeyenimiz yoktur, beyaz gelinliğin. Yüzyıllardır alışılagelmiş, olmazsa olmaz gelinlikler, modayı yakından takip edenler arasında.

Prenses, balık, vintage, dar, straplez, işelemeli, sade, dantelli gibi birçok modele sahip gelinlikler, seçenek fazlalığı ve her sene belirlenen trendlerle kafaları karıştırmaya devam ediyor.

2018 sezonuna geri sayım yaparken, gelinlik denince akla gelen önemli tasarımcılar ilkbahar/yaz kreasyonlarını görücüye çıkardı.

YAZI ELİF SEKBAN