AMAZON’DAN DÜĞÜN HEDİYESİ

WEDDING 1 gün önce

Düğün hazırlığı yapan çiftler için Amazon, yepyeni seçenekler sunuyor.

Düğün sezonu çoktan açıldı malumunuz. Yaz aylarının muhteşem atmosferi eşliğinde, farklı konseptlerle şekillenen düğünler önümüzdeki aylarda da hızla devam edecekken, organizasyon kısmı oldukça meşakkatli ve zaman istiyor. Gezip dolaşmaya pek vakti olmayan gelin ve damat adaylarının en büyük destekçisi ise tabii ki internet.

E-ticaret siteleriyle küçük detayları aradan çıkarmak her çiftin arzusuyken Amazon, yeni “Handmade Wedding Shop” bölümüyle düğün gününüzü daha da anlamlı kılmayı amaçlıyor. Daha önce Etsy’nin yaptığı gibi kendi bünyesinde yer verdiği bu bölüme yer veren Amazon elle hazırlanmış ürünleriyle ön plana çıkıyor. Davetiyelerden masa süslerine, mücevherlerden farklı aksesuarlara o gün için düşünülmüş birçok detaya yer vermesiyle Amazon Handmade Wedding Shop yeni evleneceklerin mutlaka göz atması gereken sitelerden.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE