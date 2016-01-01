TUDORS’UN KADINLAR GÜNÜ

YAŞAM 2 saat önce Dilruba Karaköse

8 Mart’ta Tudors, kadın çalışanlarına bu yıl için fazladan 1 gün izin hakkı vererek yepyeni bir kampanya başlattı.

Dünya üzerindeki her kadın için 8 Mart’ın kutsal bir anlamı var. Ancak emekçi kadınların bayramı olarak çok daha derin bir amaca sahip aslında. Maalesef hala var olan cinsiyet ayrımcılığına inat, çalışma hayatına gittikçe adapte olarak varlıklarını günden güne güçlü bir şekilde ispatlıyorlar. Daha önce kadına şiddet için başlattığı farkındalık projesinden ardından Tudors, 8 Mart’ta kendi bünyesindeki kadın çalışanlarına bu yıl için fazladan 1 gün izin hakkı vererek yepyeni bir kampanya başlattı. Çalışanlarının %40’ı kadınlardan oluşan ve pozitif ayrımcılığı kadın çalışanlardan yana kullanarak, bu önemli güne büyük bir destek vermesiyle de önemli bir işe imzasını atıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE