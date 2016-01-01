TOG BAZAAR’A YOĞUN İLGİ

YAŞAM 13 saat önce Yunus Başaran

Yılın bu aylarında TOG Bazaar'ın gündemimize gireceği için heyecanlanıyoruz.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından, bu yıl on ikincisi düzenlenen alışveriş festivali TOG Bazaar, “Eleştirmek için değil değiştirmek için” temasıyla, Esma Sultan Yalısı’nda 28-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Yapı Kredi Crystal kart ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe, seçkin tasarım markaları katıldı. Gençlerin toplumsal duyarlılık için harekete geçmelerine yetişkinlerin de destek olması konusunda farkındalık yaratmak olarak açıklanan organizasyonun hedefi, oldukça umut vericiydi.

İki senedir yaşadığı Hindistan’dan gelerek etkinliğe katılan Ayşe Arman da, “Sakajewa İyilik Kolyeleri” adını verdiği kolyeleriyle TOG Bazaar’da yer aldı. Ayşe Arman’ın kolyeleri son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz objelerin başında geliyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN