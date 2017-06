THE BODY SHOP’TAN ALKIŞLANACAK KAMPANYA

YAŞAM 16 saat önce

Hayvanlarımıza zarar vermek, onların incinmesi fikrini düşünemezken, kozmetik markaların bunu göz göre yapıyor oluşu…

İnsanların en yakın dostları hayvanların her yıl kozmetik sektörünün gelişimi için heba olduğunu biliyorsunuzdur. Ancak canımızı yakmadan okuduğunuz haberler, üzerimizde çok etki bırakmıyorlar. Asıl konumuza gelmeden önce hayvan testleri hakkında birkaç madde belki işin ciddiyeti hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar.

Her yıl ABD laboratuarlarında 100 milyondan fazla hayvan, ya yakılıyor, ya sakat bırakılıyor ya da zehirleniyor. Bunun düpedüz hayvan istismarı olduğu gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Hayvanlar için güvenli veya etkili olan deneysel ilaçların %92’si insanlar üzerinde işe yaramıyor. Çünkü anatomik benzerliklerimiz sınırlı. Fareleri, sıçanları, kuşları, sürüngenleri, amfibiyenleri, maymunları kullanan birçok laboratuar Hayvan Refahı Yasası uyarınca en düşük korumalardan muaf tutulmuştur. Dünyanın en büyük kozmetik pazarı Avrupa, İsrail ve Hindistan, kozmetik için hayvansal testleri yasakladı.

Bu can acıtıcı gerçeklerin ardından, hepimizin yakından tanıdığı ünlü bir marka bir süredir bir proje yürütüyor ve bunda oldukça başarılı. The Body Shop, 1989 yılında dünyanın en uzun süreli ve en saygı gören hayvanları koruma organizasyonu Cruelty Free International ile yürüttüğü proje doğrultusunda, hayvan deneylerine karşı savaşan ilk güzellik markası ünvanını elde etmişti. Bu proje bu yıl dünyaya sıçrıyor. Dünya çapında, bahseilen deneyleri sonsuza dek yasaklamayı amaçlıyor. “Forever Against Animal Testing” projesi kapsamındaki yeni kampanya ile tek yapmanız gereken The Body Shop mağazalarına uğramak ve imza atmak. Şu ana kadar ki hayvan testlerini durdurmaya yönelik en büyük kampanya olarak kayıtlara geçen proje sonunda, 8 milyon imzaya ulaşılması hedefleniyor. Birleşmiş Milletler’i de bu gücün destekçisi olarak, hayvanlar üzerinde yapılan deneyleri her yerde ve sonsuza dek bitirecek bir anlaşma yapmaya davet ediyorlar. Kampanyayla ilgili 1 Haziran itibariyle The Body Shop mağazalarından veya https://www.thebodyshop.com/ban-animal-testing adresinden imza verebilirsiniz.

YAZI YUNUS BAŞARAN