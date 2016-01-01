YOUTUBE RED AVANTAJLARI

TEKNOLOJİ 10 dakika önce Yunus Başaran

YouTube'un çığır açan yeniliği YouTube Red henüz ülkemize açılmadı ancak gelin avantajlarına göz atalım.

Geçtiğimiz yıllarda yükselen müzik platformları sonrası, dünyanın en popüler video platformu, boş anlarımızın en yakın arkadaşı YouTube, bir hamle yapmak zorundaydı. YouTube Red adıyla anılan, bazı ayrıcalıklar tanıyan YouTube, hızlı bir şekilde çevrimiçi üye sayısını arttırmıştı. Üye sayısı şu anda kısıtlı ancak bunun altında, YouTube Red’in sadece belirli ülkelere açılmış olması yatıyor.

YouTube Red üyeliğiyle nasıl avantajlar elde ettiğinizden bahsedecek olursak eğer, çevrimdışı video izleme, arka planda müzik çalma, reklamsız videolar ve en önemlisi sadece YouTube’a özel şovlar, programlar ve filmler şu anda bize sunulanlar arasında.

Bu yeniliklere bir tanesi daha eklendi. Kaydedebildiğiniz videoların yanına artık müzikleri ve listeleri ekleyip sınırsız, özgürce müzik dinleyebiliyorsunuz. Ülkemizde açıldığı ilk anda azımsanmayacak derecede üyelik kazanacağına emin olduğumuz YouTube Red için biz sabırsızlanıyoruz. Peki ya siz?

YAZI YUNUS BAŞARAN