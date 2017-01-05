VE KARŞINIZDA CLIPS!

TEKNOLOJİ 19 saat önce

Apple'dan akıllı telefonlarında video çekmeden duramayanlar için yepyeni bir uygulama.

Öyle bir uygulama hayal edin, videoları düzenlemek basit, etiketleri ve animasyonları kullanışlı, paylaşma opsiyonları çeşitli. Günümüz video editlemek o kadar zor iken böylesine basit bir arayüzle hayat bulan bu uygulama bilin bakalım kim tarafından lanse edildi. Tabiki de, her kullanışlı yazılım ve donanımın arkasındaki isim Apple tarafından.

Clips birkaç ay önce yayınlanan tanıtım videolarıyla çok ses getirmişti. Geçtiğimiz ay Amerika’yla birlikte birkaç ülkeye kullanıma açıldıktan sonra ortaya çıkan şaheserler öylesine sevildi ki ülkemiz içinde yayınlanmasını dört gözle bekledik. Clips ile video çekebilir ya da varolan videolarınızı, fotoğraflarınızı ekleyebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz videoların üzerine metinler, efektler, grafikler, emojiler yerleştirip anlık kesebilirsiniz. İsterseniz çizgi roman filtresi gibi çeşitli filtreleri uygulayıp farklılık yaratabilirsiniz. Ayrıca en çok dikkat çeken özelliklerinden, kaydederken konuşarak altyazı yazabilirsiniz. Uygulamanın en akıllı yanı ise size yarattığınız şaheseri akıllı bir şekilde paylaşma seçenekleri önermesi. Uygulama marketinden ücretsiz indirmek için buraya tıklayın.

YAZI YUNUS BAŞARAN