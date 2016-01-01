VE APPLE BEKLENENİ YAPTI

TEKNOLOJİ 16 saat önce Yunus Başaran

Apple'ın dört gözle beklenen etkinliği gerçekleşti. Karşınızda teknoloji harikaları...



Apple yılda iki etkinlik yapıyor. İlkinde yazılımsal yeniliklerini ikincisinde donanımsal olarak yeni cihazlarını tanıtıyor genelde. Beklenen cihazlar bu gece açıklandı. Apple Watch 3, Apple TV 4K ve yeni iPhone’lar olmak üzere, bu yıl tanıtılan cihaz sayısı oldukça fazla.

Apple her şeyde olduğu gibi akıllı saat piyasasını da aldı götürdü. Apple Watch olarak tanıtılan saatler her yıl yükseltilmesiyle çıtayı arşa taşıdı. Bu yıl tasarım dili değişmeyen saatlere elektronik sim ekleniyor.

Apple Tv yeni serisi 4K’yı destekliyor. Şu ana kadar ki en iyi görüntü derinliği ve renklere sahip olan cihaz, 8 ülkede kullanıma çıkıyor. 5. nesil TV çözümü olan Apple TV 2017, HDR ve 4K desteği ile geliyor. A10X Fusion çipseti ve 3 GB RAM barındırıyor. Ek bir ücret ödemeden HD içeriklerle aynı fiyata sahip olan bu platform ise hepimizi kendine aşık edecek.



Gecenin beklenen anı geldiğinde Apple bize sürpriz yaptı. iPhone’lar artık “S” ekini almıyor. Yeni iki telefon ya da diğer bir tanımlamayla iPhone 7 ve 7 Plus’ın gelişmiş versiyonları, direkt olarak 8 ve 8 Plus olarak lanse edildi. Kullanılan materyal değişerek, aliminyum kullanımı, yerini cama bıraktı. OLED ekran olmaması bu versiyonlarda hüsrandı. Onun yerine retine ekranın yeni versiyonu True Tone ya da akıllı piksel teknolojisi kullanıldı. Yeni cihazlarda, bir önceki cihazların, A10’in bir üstü A11 biyonik çip kullanımı şaşırtıcıydı. Yazılımsal olarak bir farklılık hayatımıza girdi. Parmak izi olarak tanımlanan Touch-Id yerine artık kızılötesi olan, karanlıkta bile algılanmayı sağlayan Face-Id kullanıma açıldı. Geçen yılın en çok konuşulan özelliği Portre özelliğine, Portre aydınlatma eklentisi geldi.

Son olarak bundan 10 yıl önce ilk iPhone çıktığında nasıl sınırlar ortadan kalktıysa, insanlar, teknolojinin geldiği noktayı sorguladılar sa, şimdide, Apple’ın 10. yıla özel çıkardığı, iPhone X telefonu için aynı hislere sahipler. “Apple yaptı” dedirten bu cihaz bezel-less ya da neredeyse çerçevesiz telefon ailesine katıldı. 5.8′, 2436×1125 piksel çözünürlüğünde, 458 PPI’lık AMOLED ekran ile gelen cihaz, 64 ve 256 GB depolamayla geliyor. Şimdilik iki farklı renkle gelen cihaz daha sonraki günlerde klasik Apple hamlesi ile bunların sayısını arttıracaktır. Yine altı çekirdekli A11 biyonik çipe sahip olan bu cihaz 3 GB RAM ile geliyor. Kullanıcı arayüzü tamamiyle değişen iOS’un bu yenilikleri yeni cihazlara nasıl entegre edilir merak edilmekte. Ve gelelim asıl noktaya; Kablosuz Şarj. Apple, son yıllarda Samsung’un kullandığı kablosuz şarj özelliğini cihazlarına getirdi. Bu yüzdendir ki, alüminyum kullanımına cam ile devam etti.

Kablosuz şarj paneli aynı anda hem Airpods’u hem Apple Watch’u hem de iPhone’u şarj edebiliyor. Apple bir teknolojiyi geliştirmeden asla lanse etmezdi.

YAZI YUNUS BAŞARAN