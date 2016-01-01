TATİLDE SİZE EŞLİK EDECEK 5 KABLOSUZ HOPARLÖR

TEKNOLOJİ 1 gün önce

Bu yaz sevdiğiniz müziği yanınızdan ayırmayacaksınız.

Ülkemizde de çılgınlığı başlayan kablosuz hoparlörlerin, taşınabilirliği ve eğlenceli tasarımları sayesinde hayatımızın ortasında yer edinmeleri, henüz bu rahatlığı tatmayanlar açısından garip karşılansa da biz onları çok seviyoruz. Gelin sizin için derlediğimiz birbirinden renkli 5 kablosuz hoparlör listemize göz atalım.

UE (Ultimate Ears) Wonderboom (by Logitech)

Su geçirmezlik sertifikası olan IPX7’ye sahip bu hoparlör, Ultimate Ears ailesinin en yeni üyesi. 360 derece ses çıkışıyla tam bir müzik canavarı. Çoklu eşleşme özelliği de bizleri kendine aşık etti.

JBL Clip 2

Wonderboom gibi, JBL Clip 2’da IPX7 sertifikasına sahip. Tam anlamıyla su geçirmeyen bu hoparlör havuz başı keyfiniz için ideal. 8 saate varan batarya ömrü ise cüssesinin de ötesinde performansı oldğunun işaretlerini veriyor.

Philips BT2200B

Üzerindeki agresif tasarım çizgileri, ses çıkış gücüyle doğru orantılı olarak hayata geçmişler belli ki. Küçük boyuna rağmen çevrenizden “biraz kısar mısınız?” uyarısı almak olası. Ayrıca yerleşik mikrofonu sayesinde telefonunuza ihtiyaç duymadan görüşme yapabiliyorsunuz.

Preo My Music

Bir Teknosa markası olan Preo, bünyesinde akıllı telefonlardan, kulaklıklara, akıllı saat ve aktivite takip cihazlarına kadar birçok ürünü barındırıyor. Ama konumuz gereği seleflerinden akıllı led ışıklarıyla ayrılan Preo My Music, üstün ses kalitesi ve ayarlanır ledleri gözümüze ilk çarpan detayları. 6 farklı canlı renklerden herhangi biriyle bu yaz plajlarda farkedilmemeniz imkansız.

Vestel Desibel

Yerli markaların gururu desek Vestel için abartmış sayılmayız herhalde. Vestel markası altında, ses sistemlerinin barındığı Desibel, son yıllarda pek çok yerde karşımıza çıktı. ALL Escape Balat turunda sponsorumuz olan Vestel’in Desibel Macaron kulaklıklarıyla ses kalitesini deneyimlemiş ve fazlasıyla memnun kalmıştık. Sırada ailenin en asi üyesi var; Vestel Desibel H450. Şık ve dikkat çekici tasarımıyla karşımıza gelen hoparlörün, 6-8 saat arası bekleme süresi var. Aux-in kablosuyla bluetooth kullanımını iptal edebilir ya da Aux-out bağlantısıyla diğer cihazlara ses aktarımı yapabilirsiniz.

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN