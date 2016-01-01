TAG HEUER’DEN DÜNYANIN EN PAHALI AKILLISI

TEKNOLOJİ 9 saat önce Yunus Başaran

SIHH fuarında tanıtılan bu akıllı saat, 197.000 dolar gibi bir fiyata sahip.

CES yani Tüketici Elektroniği Fuarı, geçtiğimiz haftalarda sonlandı. Ortaya çıkan harikalar geleceğin ürünlerine göz atmamızı sağladı. CES’ten hemen sonraki günlerde başlayıp sona eren bir başka fuar ise saat dünyasını ilgilendiriyordu.

CES’in saat versiyonu olan SIHH fuarı, büyük saat markalarının kıran kırana mücadelesine sahne oldu. İçlerinden tasarımlarıyla sıyrılan Tag Heuer, geçtiğimiz yıl akıllı saat piyasasına göz kırptığı lüks saatiyle tasarımcılardan tam not almıştı. İsviçre’de gerçekleşen SIHH (Salon International De La Haute Horlogerie) fuarında ise Connected Modular 45 isimli bu saatin elmaslarla bezeli versiyonu tanıtıldı. Bu yıl tanıtılan saatin ismi Connected Full Diamond. Connected Modular 45’ten tek farkı üzerindeki elmaslar. Böylelikle saat dünyanın en pahalı akıllı saati ünvanına erişmiş oldu.

Toplam 23.35 karatlık 589 adet değerli taşa sahip Connected Full Diamond saatinin satış fiyatı ise 195.000 dolar olarak belirlenmiş. 589 değerli taşın nerede olduğuna gelecek olursak eğer; 78 tanesi saatin çerçevesinde, 16’sı gövdesinde ve 495 tanesi de kordonda. 45 mm’lik kasanın kendisi ise beyaz altından yapılmış.

Böylelikle, saat, kuyumculuk, mücevher üzerine mükemmel tasarımların kıyasıya rekabetine şahit olduğumuz SIHH 2018 fuarının yıldızı, açık ara Tag Heuer Connected Full Diamond olmuş oldu.

YAZI YUNUS BAŞARAN