ŞEHRİN İÇİNDEKİ GİZLİ HEYKELLER

TEKNOLOJİ 7 saat önce Yunus Başaran

Amerikalı sanatçı Jeff Koons ve Snapchat’in sanal gerçeklik temalı yeni işbirliği!

Yenilikçi duruşuyla bilinen Snapchat ile sıradan nesnelerin reprodüksiyonlarını üretmesiyle tanıdığımız heykeltraş ve ressam Jeff Koons, heyecanlandıran bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma ile birlikte, Jeff Koons’un ünlü heykelleri şehre karışacak ve sokaklarda sanal gerçeklik rüzgarları esecek. New York, Londra ve Los Angeles başta olmak üzere 9 farklı şehire yerleştirilecek Jeff Koons heykelleri, Snapchat uyumlu yeni bir özellik ile görülebilecek. Uygulama vediği komutlar ile kullanıcıları doğru tarafa yönlendirecek ve kullanıcıların belirtilen noktaya yürümesiyle, gerçekte fiziksel anlamda yer kaplamayan heykeller belirmeye başlayacak. Heykellerin yerleştirileceği diğer şehirler ise Paris, Toronto, Chicago, Sydney, Washington DC. ve Rio de Janerio olarak belirlendi. Uygulamanın kapsamı içerisinde Türkiye bulunmuyor ancak gelin biz Jeff Koons’un eserlerinden ve proje sürecinden bahsedilen bu videoyu izleyelim!





YAZI TİMUR CAN ERSOY