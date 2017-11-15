MICROSOFT’UN HOLOLENS’İ TÜRKİYE’YE GELİYOR

TEKNOLOJİ 14 saat önce Yunus Başaran

Türkiye, Ortadoğu pazarında HoloLens’i kullanıma sunan ilk ülke olacak.

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz, sırasıyla “sanal gerçeklik” (VR) ve “arttırılmış gerçeklik” (AR) teknolojileri epey yol katettiler. Son aylarda ise, özellikle Windows 10 Creators Update ile daha da sık adını duyduğumuz “Karma Gerçeklik” (MR) teknolojisi de bu aileye katılarak, “teknoloji çok gelişti be” dedirtmeye başlamadı mı? Bu teknolojilerin isimlerine hakimsiniz belki de ancak gelin bir de biz size tanımlayalım.

Sanal Gerçeklik; bu teknolojilerin atası olarak kabul gören, donanımsal olarak çok yüksek bir gereksinim bulundurmayan teknolojilere denir. Tek ihtiyacınız VR özelliğini destekleyen, uygulama marketlerde kolayca bulabileceğimiz bir uygulama ve cihazı gözümüze konumlayabilecek basit bir telefon tutucu.

Arttırılmış Gerçeklik ise APPLE’ın sıklıkla “VR dünyası öldü, gelecek AR’da” söylemleriyle meraklarımızın uyandığı, acaba nasıl olacak dediğimiz teknolojilerin bütünü. iOS11 ile hayatımıza girmeye başlayan AR için, ihtiyacımız şu anda sadece iOS 11 yüklü cihazlar ve AR uygulamaları. Basitçe anlatacak olursak bu teknolojiyi; “telefon kameranızda bir dünya var” diyebiliriz.

Gelelim mevzu bahis olan konumuz Karma Gerçeklik’e. Microsoft,Windows işletim sistemlerinde çığır olarak adlandırdığı Windows 10 ile hayatımıza dahil ettiği HoloLens, gerçekten çok şey vaat ediyor. Hololens arttırılmış gerçeklik seviyesini bir basamak ileri taşıyan bir teknoloji ve Hololens gözlüğü ise, Windows 10 işletim sistemine entegre edilmiş bir cihaz. Gözlüğünüze yansıyan holografik Windows 10 işletim sistemi, sizinle aynı zamanda sesli iletişime geçiyor ve sesli komut alabiliyor. Parmağınızı gözlüğün önüne getirip mouse görevi gördürebiliyorsunuz.

Windows bu cihazına o denli güveniyor ki, Microsoft’un taşınabilir yüksek kalite cihazı Surface ailesi gibi yarattığı harika cihazlar ile HoloLens’e büyük yatırımlar yapıyor. Microsoft, daha önce Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İrlanda, Japonya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri (Porto Riko dahil) dahil olmak üzere 10 ülkede satışa çıkarmış, oldukça yüksek bir talep görmüştü. Şimdi sıkı durun! Microsoft, HoloLens’i Avrupa’da 29 yeni pazara getireceğini açıkladı. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye olarak sıralanıyor. Türkiye, Ortadoğu pazarında HoloLens’i kullanıma sunan ilk ülke olacak.

HoloLens’i kullanımdan sonra hayatımız değişeceği gerçeğine hazır olmalıyız.

YAZI YUNUS BAŞARAN