L’OREAL’İN CES ÇIKARTMASI

TEKNOLOJİ 5 saat önce Yunus Başaran

L'Oreal'in kendi alanında ne denli başarılı olduğunu kanıtlayan minik dahi...

CES 2018 teknoloji fuarı geçtiğimiz günlerde sonlanmış olmasına rağmen, fuar içerisinde ve süresince tanıtılan tüm teknolojik gelişmeler hala konuşuluyor ve yıllar boyu konuşulmaya devam edecek.

Birçok ürün konsept adı altında çıksa dahi, markalar seri üretime geçilecek ürünleri de tanıtırlar. Bu markalardan biri ise gayet yakından tanıdığımız, global kozmetik ve güzellik devi L’Oreal. Marka yılın büyük çoğunluğu güneş gören ülkemiz için de oldukça kullanışlı olan UV yamalarını tanıttı. Bu UV yamaları CES 2018’de birçok kişi tarafından ilgi gördü. Sadece 9 mm genişiliği ve 2 mm kalınlığına rağmen kullanım alanı oldukça geniş. İster tırnağınıza yapıştırın, isterseniz gözlüğünüzün kenarına iliştirin… Neresi olduğu hakkında endişe etmenize gerek yok, yeter ki güneş görsün.

NFC bağlantısı ile de akıllı telefon uygulamanıza gerekli bilgileri yollayarak, ne kadar UV ışınına maruz kaldığınızın bilgisini veriyor. Böylelikle güneş koruyucunuzu kullanma miktarını ve zamanını belirleyebiliyorsunuz. Tırnaktan daha küçük bir cihaz için çok kullanışlı değil mi?

YAZI YUNUS BAŞARAN