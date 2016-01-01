AKILLI SAATLERE İLGİ ARTIYOR

TEKNOLOJİ 51 dakika önce

Kate Spade'den inovatif yeniliklere stil sahibi bir dokunuş.

Amerika’nın en eğlenceli markalarından birisi, kuşkusuz Kate Spade New York. Z jenerasyonunun yakından takip ettiği marka, zamanımızın getirisi olarak teknolojiyi, tasarım çizgisiyle buluşturduğu bir koleksiyon çıkararak, ailesini genişletti. Teknoloji birçoğumuz için oldukça çekici gelse de, moda dünyasına entegre olması demek, kendi tasarım dillerinden az da olsa feragat etmeleri demek. Ancak modanın fonksiyonellikle buluştuğu nadir parçalar bizde aşık olma etkisi yaratıyor.

Kate Spade New York, Metro Grand Hybrid akıllı saati ve Silicone Scallop takip cihazıyla bunu başarmışa benziyor. Farklı seçeneklerden oluşan iki farklı ürün kategorisiyle açılışı yapan Kate Spade NY, bu konuda devamının geleceğinin sinyallerini vermişti daha önceden. Cihazların ikisinin de ortak noktası, uyku ve hareket takibinin yanı sıra, müzik kontrolü, selfie çekim için kumanda işlevi ve tek tuşla telefonunuzun zil sesini çaldırarak bulunmasını sağlıyor. Bu özelliklere erişmek için marketlere gelmiş olan Kate Spade New York uygulamasına da bağlı olmanız gerekmekte.