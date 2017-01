TEKNOLOJİ 20 dakika önce

Karlie Kloss, kodlama dünyasına hızlı daldı. Sandığımızdan daha başarılı çıktı.

Victoria’s Secret modeli olmak herkesin rüyası olmalı. Getirdiği şan, şöhret… Victoria’s Secret modelleri, yılın o beklenen şovunu sergilemek için geçtikleri zorlu sınavlardan sonra hayatları boyunca elde etmek için çırpındıkları popüleriteye kavuşuyorlar, evet ama her güzel şeyin bir bedeli vardır. Sosyal hayatınız kısıtlanıyor. Nereden mi biliyorum? Karlie Kloss geçtiğimiz yıl Victoria’s Secret modelliğini bırakırken bunları söylemişti. New York Üniversitesi’ndeki öğrenim almak için bu fırsatı eliyle iten Karlie’nin matematiksel zekası her zaman konuşulmuştu. Dünyanın en çok kazanan modellerinden birinin bu kararı alması kimileri tarafından şaşkınlıkla karşılansa da kimileri oldukça sevinmişti. Eğitim sonuçta…

New York Üniversitesi’nde oldukça ilginç bir bölüme başlayan Karlie, modern çağa ayak uydurmanın ne kadar önemli olduğunu gösterircesine işini yapmaya başladı bile. Son yılların yükselen trendi, kodlama eğitimine devam ederken bir kurs da açmış durumda. Kode with Klossy adındaki bu eğitim programı şimdiden oldukça popüler oldu. Genç kızlara verdiği burslar da cabası.