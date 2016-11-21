KAHVEMİ GETİR SEBASTIAN!

Facebook’un dahi çocuğu Mark Zuckerberg, evinin kontrolünü sağlayan robot bir kahya yaptı. Asıl haberse bu proje değerli vaktinden yalnızca 100 saatini çaldı. Ev robotunun nasıl çalıştığını ve deneyimlerini paylaşan Zuckerberg robotuna Jarvis ismini verdiğini açıkladı. Ne tatlı! Facebook Messenger programı ve iPhone uyumlu birkaç uygulamayı kullandığını söyleyen yeni neslin dahi çocuğu evine yerleştirdiği IPhone’lar ile Jarvis’in kontrolünü sağlıyor. Müziği değiştiren, ışıkları kontrol eden ve Mark’ın sabah tostunu hazırlayan Jarvis ile mesaj yoluyla anlaşıyorlar. Fakat ilerleyen günlerde asıl amaçladığı tabii ki oturup Jarvis’le iki çift laf etmek. Evine birer Jarvis isteyenlere ise yeşil ışık yakılıyor, “Bu tabii ki piyasaya yeni bir ürün sürmek için iyi bir fırsat!”

Öykü Akdaş

Bizi Takip Edin :)

Haftalık E-Bülten

Moda ve alışveriş dünyasında neler oluyor? Editörlerimizden özel tavsiyeler, alışveriş ve trend rehberleri, en yeni koleksiyonlar, ünlülerin güzellik ve moda sırları, en popüler partiler, şehre dair en son haberler ve magazin dünyasından son dakika haberleri için haftalık e-bültenimize kaydolun.