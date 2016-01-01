KADINLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN 7 UYGULAMA

TEKNOLOJİ 12 saat önce Ezgi Şuekinci

Cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar derken kendimizi iyiden iyiye dijitalin dünyasına bıraktık.

İçerisinde bulunduğumuz şu yıllarda dijitalin altın çağını yaşadığını söyleyebiliriz. Günbegün yenilenen ve gelişen teknolojiden dijital dünya da nasibini alıyor. Hal böyle olunca, etrafımız cep telefonu uygulamalarıyla sarılıyor. Önceleri yalnızca eşi dostu aramak için kullanılan cep telefonları, şimdilerde aklın sınırlarını zorlayacak türden uygulamaları kullanıma sunuyor.

Bu uygulamalar arasında, oldukça popüler olan kadın uygulamarını da bulmak mümkün.Gün içerisindeki koşuşturmadan kendisine vakit ayıramayan kadınlar için harika çözümler üretebilecek bu uygulamalar, bir süre sonra en yakın arkadaş haline geliyor. İşte her kadının akıllı telefonunda olması gereken o uygulamalar!

1. Turkcell Sim

Turkcell’in kadınlar için tasarladığı mobil uygulaması Turkcell Sim, dijitalin içerisinde kaybolmadan, moda, yaşam, güzellik, astroloji, kişisel gelişim, dekorasyon, yemek tarifleri ve daha birçok konuda kadınların hayatını kolaylaştırıyor. iOS için buraya, Android için şuraya tıklayın.

2. Meditasyon

Mindfulness ve meditasyon uygulamasıyla tanışın, çalışırken konsantre olun ve rahat uyuyun. Alanında deneyimli hocalar uygulama aracılığı ile sizi düzenli bir meditasyon programına davet ediyor. Meditasyon, uykuya hazırlık, nefes, beden, özgüven ve odaklanma gibi stresi önleyecek programlara sahip. iOS için buraya, Android için şuraya tıklayın.

3. Clue

Kadınların regl dönemlerinin takibi için hazırlanmış olan uygulamanın, oldukça şık bir arayüzü var. Uygulama ile bir sonraki regl periyodunuzu düzenleyebilir, hangi aralıklarla regl olduğunuzun takibini yapabilirsiniz. iOS için buraya, Android için şuraya tıklayın.

4. Check Yourself

Meme kanserin her gün yaygınlaştığını düşünürsek hazırlanan bu aplikasyon oldukça doğru bir hareket olmuş. Uzman doktorlar sürekli olarak, kadınların meme kontrolü yapması gerektiğinin altını çiziyor. Check Yourself de belirli aralıklarla kontrolünüzü yapmanız gerektiğini size hatırlatıyor. iOS için buraya, Android için şuraya tıklayın.

5. Sweat With Kayla

Eğer bir fitness programı arayışı içerisindeyseniz, bizim size önerimiz Sweat With Kayla. Haftalık egzersiz programları ve günlük yemek tarifleriyle formda kalmanıza yardımcı olan uygulama, ilerleyişinizi takip ederek, size yeni haritalar oluşturuyor. iOS için buraya, Android için şuraya tıklayın.

6. Defter

Finansal hesaplarını kaydedeceğiniz ve ay sonunda ne kadar para harcadığını görebileceğiniz bu uygulama, bütçe hesabını yapabilmeniz konusunda size yardımcı oluyor. Ayrıca uygulamaya, kişisel hesaplarınızı da ekleyebiliyor, istediğiniz zaman görüntüleyebiliyorsunuz. iOS için buraya, Android için şuraya tıklayın.

7. Snapseed

Bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan Snapseed, size istemediğiniz kadar özellik sunuyor. Birbirinden güzel filtreler, ışık iyileştirme seçenekleri, perspektif düzenlemeleri, ton kontrastı ayarlamaları ve daha fazlası uygulamada mevcut. iOS için buraya, Android için şuraya tıklayın.

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