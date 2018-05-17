IWC SCHAFFHAUSEN’İN TEKNOLOJİK ATILIMI

TEKNOLOJİ 13 saat önce Yunus Başaran

IWC Schaffhausen'in yeni reklam kampanyası hiç olmadığı kadar interaktif...

Devir teknoloji devri. Bir biri ardına çıkan yenilikleri takip etmek, bu zamandaki yegane kaygımız olmalı. Taşınabilir teknolojik ürünler bir yana, hayata geçmiş inovatif çözümler ise adeta bizleri büyülüyor.

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz “Gerçeklik” çeşitleri cebimizdeki akıllı telefonlara kadar geldi. Bu ulaşılabilir inovatif çözümün farkında olan markalar ise yeni reklam kampanyalarını, bu çerçevede tamamlıyor ve bizlere sunuyor.

Bu oluşumun bir örneği ise İsviçreli saat markası IWC Schaffhausen’in yeni reklam kampanyasında karşımıza çıkıyor. Uluslararası reklam kampanyası kapsamında interaktif sanal gerçeklik filmi, Kaliformiya’nın ikonik mekanlarından Mojave Çölü’nde geçiyor. Sanal bir motorsiklet yolculuğuna çıkan izleyiciler, yol boyunca yaptıkları seçimler ile hikayeyi şekillendirebiliyor.

Bu sanal gerçeklik deneyimi Google’un interaktif VR hikaye anlatıcılığıyla ses getirmiş platformu Google Spotlight Stories’de yer alıyor.

Google Spotlight Stories uygulamasını indirmek için Google Play ve App Store linklerine tıklayınız.

YAZI YUNUS BAŞARAN