IPHONE X’UN İLK VİDEOLARI İNTERNETTE

TEKNOLOJİ 20 saat önce Yunus Başaran

Dört gözle beklediğimiz, Apple'ın yıla damgasını vuran cihazı iPhone X ile ilgili ilk videolar nete düştü.

12 Eylül’de tanıtılan iPhone X (iPhone 10), 3 Kasım’da raflarda yerini alacak. Ancak onun öncesinde Apple sitesi üzerinden ön sipariş veren kullanıcıların bazılarına ise cihaz çoktan ulaştı. Özellikle 3 Kasım’dan sonra internet aleminin iPhone X kulanıcı deneyimi videolarıyla bezeneceğini zaten tahmin ediyorsunuz. Ama gelin şimdiden detayların öne çıktığı bu iki videoya göz atalım.

Moda dünyasının önde gelen iki haber sitesi, lokasyondan ötürü elde ettikleri avantajı, fırsata çevirerek bu sınırları zorlayan cihazı denediler.

Fashion Magazine’in sempatik editörü, Beckerman Bite Plate isimli blog’un sahiplerinden Samantha Beckerman, iPhone X’u hem deneyimleyip hem de en iyi 10 özelliğini derlediği videosu hemen aşağıda.

Yine moda dünyasının nabzını yakından tutan High Snobiety, dün akşam saatlerinde yayınladığı video ile iPhone X’un sanıldığından daha büyük bir cihaz olduğunu, tüm özelliklerini detaylıca anlattıkları video ile kanıtlamış oldular.

YAZI YUNUS BAŞARAN