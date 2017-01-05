FUJIFILM’DEN HİBRİD KAMERA

TEKNOLOJİ 6 saat önce

Dijital kameraların hakimiyetinin sürdüğü şu günlerde nostaljik atılımlar hepimizi heyecanlandırıyor.

Şip-Şak fotoğraf makinası olarak da bilinen polaroid makinalar, uygun fiyatlarıyla hepimizin evlerine girmeye başladı bile. Tek dezavantajı selfie çekimi esnasında görebileceğiniz bir vizörün olmayışından dert yanan kullanıcıların sıkıntılarını duymuş olacaklar ki, yeni tasarımlarda yarı dijital yarı analog olarak devam ediyorlar. Hibrid tasarımlar klasik polaroid makinalardan daha çok tercih edilmesinin altında da bu sebep yatıyor kuşkusuz. Alanının öncü markası Fujifilm ise çeşitlilik bakımından tam bir cennet. Markanın birbiri ardına çıkardığı ürünlerine yenisi eklendi. Fujifilm SQ10 Square modeli, kare fotoğraf formatındaki ilk hibrid model olmasıyla öne çıkıyor. Dijital fotoğraf sensörü ve dijital fotoğraf işleme teknolojisiyle çektiğiniz görüntüyü basmadan görüp, üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz. 3 inçlik LCD ekranı üzerinde 10 farklı filtreden birini uygulayıp basıma hazır hale getirip, anında o anı ölümsüzleştirebiliyorsunuz. Harici hafıza kartıyla istediğiniz kadar fotoğraf çekebilirsiniz, ya da dahili hafızasında saklayabileceği 50’ye kadar fotoğrafla idare edebilirsiniz. Mayıs ayında Amerika’da 279.95$’dan satışa çıkacak bu harika cihazın 10’luk kare filmlerini ise 16.99$’a temin edebilirsiniz.



YAZI YUNUS BAŞARAN