EN İLGİNÇ 5 KICKSTARTER PROJESİ

TEKNOLOJİ 12 saat önce

Milyonlarca dolar bağış toplayan bu projeler oldukça ilgi çekici

115 kişilik çalışan kadrosu ile teknoloji, video, oyun, müzik, fotoğrafçılık, dans, moda ve tasarım film gibi 15 dalda, mucitlere destek olan en büyük bağış sitesi Kickstarter, birbirinden farklı 111,937 projenin başarıya ulaşmasına ön ayak oldu. Bu projeleri tüm dünya tarafından toplam 12 milyon kişi destekledi ve 2.6 milyar doları aşkın bağış toplandı. ABD, Avusturya, Avustralya, Belçika, Kanada, İsviçre, Almanya, Danimarka, İspanya, Fransa, İngiltere, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Yeni Zelanda, İsveç ve Singapur’da ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş mucitler için müthiş bir fırsat olan Kickstarter’ın destek olduğu projeler içerisinde yüksek bağış toplayan en ilginç projeleri ALL ailesi olarak sizler için derledik.

TicWatch 2 Akıllı Saat

Android işletim sistemine sahip bu akıllı saat, KickStarter ile paylaşıldığında hedef 50,000$’dı. Ancak bu proje ilk günden tam 230,000$ topladı. Dünyanın en ucuz akıllı saati TicWatch 2 Çinli bir firmaya ait. 1.2 GHz dual-core işletim sistemine ve 512 MB Ram’e sahip TicWatch 2 ayrıca GPS, Bluetooth, Wirelees, titreşim, optik kalp atışı sensörü, ivme ölçer, jiroskop, dahili kulaklık ve mikrofona sahip. Maksimum 90 dakikada şarj olan 300 mAh’lik pili de bünyesinde barındırıyor. Toplam Bağış: 2,085,491$

Trunkster Akıllı Bavul

Akıllı cihazlara yeni bir akım olan Akıllı Bavul, GPS sistemi ile eşyalarınızın kaybolma riskini minimuma indiriyor. İçerisinde bulunan tartı ile ağırlığını hesaplıyor ve fermuarsız olması da oldukça ilgi çekiyor. 15.000mAh kapasiteli bir pile sahip olması, bir telefonu 9 kere şarj etmesi anlamına geliyor. Bu da çağımızın en büyük sorunlarından birine çözüm olmakta. Bu akıl dolu proje tam 1,395,370$ bağış topladı.

PowerUp 3.0 Kağıttan Uçak Modülü

PowerUp 3.0 ile, kağıttan yaptığınız uçağınızı, akıllı telefonunuz ile kullanabileceksiniz. Çocukluk hobimiz olan kağıttan uçağa çağ atlatan bu icat, KickStarter sayesinde 1,232,612$’lık bağışla listemizde yerini alıyor.

Coolest Cooler Soğutucu

Piknik severlerin bütün ihtiyaçlarını karşılayan çok fonksiyonlu bir soğutucudur. Blender, usb şarj, kesme tahtası ve kablosuz müzik sistemi… Bu özellikleri tek bir üründe birleştiren Ryan Grepper, bu projeye 13,285,226$ fon kazandırmayı başardı.

3Doodler 2.0 3D Yazıcı Özellikli Kalem

Dünyanın ilk 3D yazıcı özelliğine sahip kalemi 3Doodler 2.0, plastik püskürterek, sağlam objeler üretmenizi sağlar. Bu proje 1,552,256$ bağış aldı.

YAZI HÜSEYİN EREN