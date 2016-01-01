DÜNYA GELİŞTİRİCİLER KONFERANSI’NA HAZIR OLUN

TEKNOLOJİ 2 gün önce Yunus Başaran

Apple her yıl düzenlediği, tüm dünyanın dikkatlerinin yoğunlaştığı dev organizasyon için tarih verildi.

Apple gibi bir teknoloji devinin yılda iki kez etkinlik düzenlediğini varsayarsak, bir dahaki etkinlik için heyecanlanabiliriz. Dün resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre, Apple’ın her yıl Haziran ayında düzenlediği Dünya Gelişticiler Konferansı’nı bu yıl 4-8 Haziran tarihlerinde, Birleşik Devletler’in Kaliforniya eyaletindeki San Jose kentinde bulunan McEnery Convention Center’da gerçekleştiriyor.

Bunun anlamı ne peki diye soracak olursanız, WWDC ya Dünya Geliştiriciler Konferansı, Apple’ın planlarını resmi olarak duyduğumuz bir platform. Bu etkinlikte iOS 12‘nin yanısıra macOS 10.14, tvOS 12 ve watchOS 5 sürümleri de tanıtılacak. Ayrıca bu işletim sistemlerinin ilk Beta sürümleri yayınlanarak merakları giderecek. En merak edilenler arasında olan iOS 12’nin major diye tabir edilen büyük değişikliklere uğrayıp uğramayacağı… Apple bununla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklama yapmıştı. Maalesef büyük değişikliklerden ziyade, iOS 11’deki baş ağrıtan sorunların giderilmesine yönelik adımlar bekleniyor.

Tüm dünyadaki uygulama geliştiricilerin ve öğrencilerin davet edildiği WWDC’ye Katılmak isteyen geliştiriciler 22 Mart tarihine kadar, Apple’ın WWDC sitesine kayıt olarak biletler için başvuru yapabilirler. Başvuru süresi dolduktan sonra 23 Mart’tan itibaren biletler rastgele olarak dağıtılmaya başlayacak. Geçtiğimiz yılki etkinlikte HomePod, iMac, iOS 11, 10.5 inch iPad Pro MacOS High Sierra, watchOS 4 ve ARkit tanıtılmıştı. Dedikodular arasında, daha ucuz iPad, Face-ID’li iPad ve daha ucuz bir MacBook gibi ürünlerin tanıtılacağına dair söylentiler de bulunuyor.

Her yıl yeni iOS açıklanmadan önce tasarımcılar konsept videolarını yayınlıyorlar. En başarılı iOS 12 konsept videosuyla sizleri baş başa bırakalım.

YAZI YUNUS BAŞARAN