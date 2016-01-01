TEKNOLOJİ 2 gün önce

Apple, Dünya Emoji gününü yeni tasarladığı emoji’lerle kutluyor.

Günlük yaşamda her daim kullandığımız, iletişimin en büyük parçası emojilere yenileri ekleniyor. Apple, yeni iOS sürümü ile sene sonunda kullanmaya başlayabileceğimiz 56 emojinin 12’sini, 17 Temmuz Dünya Emoji Günü için tanıttı. Konuşmanızı renklendirdiğiniz yeni emojilerde neler yok ki! 2 tanesi Comic-Con Fuarı için özel olan emojilerden yoga yapan erkek, zebra, dinazor, patlayan kafa gibilerinin yanı sıra, emziren anne ve başörtülü kadın emojileriyle günlük yaşamın parçası olan iki konuya dikkat çekip farkındalık yaratıyor. Biz bu yeni emojileri çok sevdik.

YAZI DİLARA YILMAZ